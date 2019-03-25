أحكام قضائية لـ 2000 شخص منذ بداية مظاهرات “السترات الصفراء” بفرنسا

أصدر القضاء الفرنسي، أحكاما في حق 2000 شخص، منذ بداية مظاهرا ت السترات الصفراء، حسب أرقام صادرة عن وزارة العدل الفرنسية.

وحسب ما أوردته وسائل إعلام فرنسية، اليوم الاثنين، فقد أكدت وزيرة العدل الفرنسية، أنه من أصل 8700 شخص تم توقيفهم، صدرت أحكام قضائية بحق ألفي شخص.

وحكم على 40 بالمائة منهم، عقوبات سجن نافذة، و60 بالمائة حوكموا بأشكال أخرى من العقوبات كالخدمة المجتمعية.

وأشارت “نيكول بيلوبي”، إلى أنه لم يتم بعد إصدار أحكام في حق ما يقارب 1800 شخص، تم اعتقالهم خلال المظاهرات.

وتعرضت الحكومة الفرنسية، لانتقادات بشأن إدارتها لهذه الأزمة غير المسبوقة، لذا قررت اعتماد مقاربة حازمة لمواجهة هذه الاحتجاجات.

وذلك من خلال حظر المظاهرات منذ السبت الماضي، في بعض المواقع الحساسة بفرنسا، فضلا عن تشديد العقوبات ضد المخربين.