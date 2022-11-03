أحكام متفاوتة لـ3 شبان تم تجنيدهم عبر “فايسبوك” للالتحلاق بـ”داعش”

قضت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم الخميس، بإدانة ثلاث متهمين بينهم تونسي الجنسية ، بتسليط عقوبات. تراوحت بين العامين والخمس سنوات سجنا نافذا، فيما تم تبرئة متهم واحد فقط. في حين لا يزال ثلاثة متابعين. في نفس الملف في حالة فرار بالأراضي السورية بعدما التحقوا بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش”.

كما نسب للمتهمين محل المتابعة، جناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط بالخارج، إعادة طبع التسجيلات التي تشيد بالأفعال الإرهابية. وجنحة عدم الإبلاغ عن جناية، المشاركة في إعادة طبع التسجيلات التي تشيد بالأفعال الإرهابية و عدم الابلاغ عن جناية.

في حين، أفاد الملف القضائي للمتهمين الثلاث المنحدرين من عين النعجة، أنهم تم تجنيدهم من قبل المتهمين المتواجدين. في حالة فرار، عبر مواقع جهادية الى جانب مواقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك والسكايب.

وسهّل الرعية التونسي عملية التحاقهم بـ”جبهة النصرة”. ثم تنظيم “داعش” بسوريا. وهي المعلومات التي وردت إلى رئيس الفرقة الإقليمية للشرطة المتنقلة القضائية بتاريخ 12 جانفي 2014. حول التحاق 3 شبان بتنظيم جبهة النصرة بعد مغادرتهم التراب الوطني باتجاه تركيا ثم نحو سوريا.

كما مكّنت التحريّات إلى حجز 16 صورة شمسية بمنزل أحد المتهمين وهو يرتدي بذلة عسكرية. ويحمل سلاح كلاشينكوف وسلاح ناري. كان قد أرسلها عبر حسابه بموقع الفايسبوك إلى شقيقه .