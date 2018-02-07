أحلام مستغانمي تناضل لتكون السّورية منال بطلة فيلم”الأسود يليق بك”

أعجبت الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي بالمشتركة في برنامج “ذا فويس” في نسخته الفرنسية “منال”.

وغرّدت أحلام على حسابها الشخصي “تويتر”، أنّها ستعمل المستحيل لتكون منال بطلة فيلمها الأبيض يليق بك.

بعد أن أبهرت منال وهي فتاة محجبة من أصول سورية، أعضاء لجنة تحكيم الموسم السابع من البرنامج.

وقامت الفتاة التي تدعى منال، بأداء أغنية “هاليلويا” الإنجليزية، وأتبعتها بأنشودة “ياإلهي” باللغة العربية.

ما جعلها تخطف قلوب أعضاء لجنة التحكيم الذين صوّتوا لها وأجمعوا على موهبتها وسط تصفيق حار من الجمهور.