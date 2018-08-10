 أحمد أويحيى:الراحل يحياوي رجل ينتمي الى جيل عظيم صنع أمجادا وملاحم

بعث الوزير الأول أحمد أويحيى برقية تعزية الى أسرة المرحوم العقيد محمد الصالح يحياوي الذي وافته المنية اليوم الجمعةعن عمر يناهز 81سنة.

وجاء في رسالة التعزية أن الفقيد ينتمي إلى جيل عظيم صنع أمجادا وملاحم سيظل يحفظها التاريخ إلى الأبد.

واضاف الوزير الأول أحمد أويحيى في برقية التعزية ،لقد تلقيت بعميق التأثر ومزيد الأسى نبأ الفاجعة الأليمة التي أصابتكم .

بوفاة المغفور له بإذن الله المناضل والمجاهد الكبير العقيد محمد الصالح يحياوي رحمه الله بواسع رحمته وطيب ثراه .

وأفاض على روحه مغفرة وثوابا،الذي كان مجاهدا من الرعيل الأول في جيش التحرير الوطني إبان الثورة المباركة.

قبل أن يتقلد بعد استعادة الإستقلال والسيادة عدة مناصب عليا عسكرية وحزبية ويضطلع بمسؤوليات جسام بكفاءة وإقتدار.

وقال الوزير الأول بهذه المناسبة الأليمة التي تفقد فيها بلادنا هذا الرجل الذي ينتمي إلى جيل عظيم صنع أمجادا وملاحم سيظل يحفظها التاريخ الى الأبد.

فإنه لا يسعني أمام قضاء الله وقدره إلا أن أشاطركم آلامكم وأحزانكم في هذا المصاب الجلل وأن أتقدم إليكم ومن خلالكم إلى كل الأسرة الثورية .

ورفقاء الراحل وذويه جميعا بأخلص عبارات العزاء وأصدق المواساة داعيا المولى العلي القديرأن يتغمد روحه الطاهرة بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جنانه.