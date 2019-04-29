أحمد أويحيى يمثل أمام القاضي غدا الثلاثاء

يمثل الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، غدا الثلاثاء، أمام القاضي، لمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، حسب مصدر مقرب من المعني.

للإشارة، إستدعت الأسبوع الماضي، محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى وزير المالية الحالي محمد لوكال.

وجاء هذا الإستدعاء بخصوص قضايا تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة.

يجدر الذكر، أن وزير المالية الحالي، محمد لوكال، يمثل اليوم الإثنين، أمام القاضي، في محكمة سيدي امحمد بالعاصمة.

ودخل وزير المالية الحالي، محمد لوكال من الباب الخلفي للمحكمة من أجل المثول أمام قاضي التحقيق.