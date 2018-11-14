أحمد بوتومي: الإضراب وطني ولسنا مسؤولين عن إقلاع الطائرات بدون مراقبة

قال أحمد بوتومي رئيس النقابة الوطنية لتقني صيانة الطائرات، أن الإضراب متواصل لليوم الرابع على التوالي.

مشيرا في حديث لـ” النهار”، أن طائرات الجوية الجزائرية تقلع من دون مراقبتها من قبل التقنيي ومهندسي الصيانة.

وأضاف ذات المتحدث، أن التضامن مع العمال إرتفع بعد إقصاء 12 مهندسا البارحة، حيث أصبح الإضراب على المستوى الوطني بعدما كان منحصرا فقط في العاصمة.

مضيفا أن باب الحوار مع الجهات المعنية مغلق وننتظر فتح باب الحوار للخروج من هذه الوضعية التي لاتساعد العمال والإدارة.

وفي ذات السياق قال بوتومي أن الطائرات التي تقلع من دون مراقبة لا نتحمل مسؤوليتها، وهناك جهات مختصة يجب أن تراقبها.

وأكد أنه ليس هنالك أي إتصال بينهم وبين السلطات المعنية سواء كانت وزارة النقل أو مديرية الطيران المدني.