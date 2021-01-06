أحمد حلمي يجسد شخصية نجيب محفوظ في عمل فني

يستعد الفنان المصري، أحمد حلمي، لتجسيد شخصية أديب نوبل الراحل، نجيب محفوظ في عمل فني.

و قال الفنان أحمد حلمي انه يبحث منذ فترة عن هذا الموضوع، لكنه أشار إلى أنه لا يعرف إن كان سيجسد نجيب محفوظ في فيلم سينمائي أو مسلسل تلفزيوني.

و قال الفنان المصري أن هذه الخطوة ستنقله إلى مسار جديد في مشواره الفني، كما أنها ستشجع الكثير من النجوم على تجسيد رموز فنية ذات قيمة كبيرة.

وكان آخر عمل فني لأحمد حلمي هو فيلم “خيال مآتة”، الذي عرض في عيد الأضحى عام 2019، ، وتشاركه بطولته منة شلبي، إلى جانب خالد الصاوي وعبد الرحمن أبو زهرة وإنعام سالوسة.

وكشف أحمد حلمي في برنامج تلفزيوني عن خوضه الدراما التلفزيونية في شهر رمضان 2021 بمسلسل جديد ينتمي إلى “الكوميديا السوداء”.

وتوفي نجيب محفوظ في 30 اوت عام 2006 عن عمر 94 عاما، تاركا خلفه ميراثا كبيرا من أعمال أدبية خالدة، نقل بعضها إلى شاشة السينما.

ولم تكن جائزة نوبل هي الجائزة الوحيدة التي حصل عليها حيث حصل على الوسام الرئاسي من الجامعة الأمريكية عام 1989.

كما نال نجيب محفوظ شهادة الدكتوراه الفخرية من ذات الجامعة، وفي عام 1992، جرى تكريمه عضوا فخريا في الأكاديمية الأمريكية للفنون والآداب، وفي عام 2002 انتخب عضوًا فيها.