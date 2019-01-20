أحمد خالد: الوزارة عقدت 65 إجتماعا مع الشريك الإجتماعي منذ مجيء بن غبريت

قال خالد أحمد رئيس جمعية أولياء التلاميذ، أن أبواب الحوار مفتوحة لدى وزارة التربية، وتم عقد 65 إجتماعا منذ مجيء بن غبريت.

مشيرا خلال إستضافته في حصة “قهوة وجرنان”، أن الوزارة عقدت 65 اجتماعا مع الشريك الإجتماعي لتقييم واصلاح المنظومة التربوية .

مؤكدا أن مطالب النقابات أساسها إجتماعية أما مطالب البحث والميدان البيداغوجي فله خبراء ومختصين في ذلك.

مضيفا أن النقابات لم تستشرنا في الإضرابات والإحتجاجات والوزارة تستشيرنا منذ تحصلنا على الإعتماد.

مستطردا أن النقابات ترسل لنا الإشعار بالإضراب بدل الإستشارة القاسم المشترك بين الاولياء والنقابات تتعلق بالإستشارة.