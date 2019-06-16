أحمد ساعي: القاضي كان يخاف على نفسه ويحسب ألف حساب قبل إصدار حكمه

قال أحمد ساعي رئيس الإتحاد الوطني للمحامين، إن القاضي أصبح يخاف على مصيره في عهد بوتفليقة، لأنه حكم بالبراءة فلم

يسلم الإنتقاد واللوم وحكم بالإدانة فلم يسلم من ذلك، فأصبح يحسب للحكم الذي يصدره ألف حساب، خاصة في القضايا

المتعلقة بالفساد ودوائر المسؤولين، لأنه ذلك سيترتب عنه نقه إلى منطقة غير مرغوبة كعقوبة، أو عزله من منصبه مباشرة.

وأضاف ساعي الذي نزل ضيفا أمس على حصة نقاش الجزائر عبر تلفزيون “النهار”،إن القاضي أصبح يخاف من الإدارة والسلطة التنفيذية.

مشيرا إلى وجود قضاة عزلوا وآخرين وبخوا أو حُوّلوا بفعل أحكام قضائية أصدروها، مطالبا بضرورة ضمان استقلال تام بين السلطات

وبصفة خاصة ضمان استقلالية القضاء لأنه هو الضامن الوحيد لدولة القانون، وللطمأنينة في أي بلد.