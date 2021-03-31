أحمد ساعي: المحامي عامل أساسي في الطعن بالنقض

كشف رئيس منظمة المحامين بالعاصمة، أحمد ساعي، أن المحامي عامل أساسي في الطعن بالنقض.

وجاء تصريح أحمد ساعي، خلال اليوم الدراسي حول تقنيات الطعن بالنقض، في المواد المدنية والجزائية في القانون الجزائري والفرنسي.

وأفاد ذات المتحدث، أنه نظرا للإشكاليات القانونية والموضوعية التي تثار، فبالنسبة للمحامين فيعتبر عامل أساسي في الطعن بالنقض.

وأفاد أنه يجب الإشارة للأمور القانونية، خاصة وأنه من بين النصوص ما تضمنه قانون الاجراءات الجزائية والتي لا تسمح إلا لمحامي واحد أن يقدم الطعن بالنقض.

أما الإشكال الأخر الذي يواجهنا فإن المحكمة العليا غالبا ما تفصل في هذا الاجراء.

من جهته دعا ذات المتحدث، المحكمة العليا بأن تصدر قرارا مبدئيا للفصل في الطعن بالنقض.