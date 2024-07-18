أحمد قوراية يودع ملف التصريح بالترشح للرئاسيات

قام الراغب في الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل, أحمد قوراية, اليوم الخميس بإيداع ملف التصريح بالترشح للإنتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل.

وجرى ذلك بمقر السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات بقصر الأمم (الجزائر العاصمة).

وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، قد أفادت في بيان لها أول أمس الثلاثاء, أن آخر أجل لإيداع التصريح بالترشح لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل، هو يوم الخميس 18 جويلية في منتصف الليل (00:00).