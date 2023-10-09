أحياء العاصمة تغرق في “الزيقو”!

تشهد أحياء العاصمة وبالتحديد في باش جراح، بواد أوشايح، كارثة طبيعية، حيث تتدفق مياه الصرف الصحي “الزيقو” إلى الوادي. دون أن نتكلم عن الرائحة.

وفي ظل غياب التهيئة وتوقف الأشغال، باتت مياه الصرف الصحي تهدد سلامة السكان في أحياء العاصمة. من انتشار الروائح الكريهة والحشرات والبعوض. كما تسربت المياه السوداء للمنازل والمحلات.

ومن جهته، يقول احد سكان العاصمة، “إن هذه الأوساخ تذهب مباشرة إلى الوادي”. كما أكد آخر، أن هذه الأوساخ أصبحت تدخل إلى المنازل”.

إنجاز مجمع لتصفية مياه الصرف الصحي لاستخدامها في التطهير والسقي

وأعلنت وزارة البيئة والطاقات المتجددة، عن مشروع إنجاز مجمع لمياه الصرف الصحي. بهدف توجيهها لمحطة تصفية المياه بدل تسربها في القنوات والوديان.