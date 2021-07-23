أخاموك: إستيراد مولدات الأكسجين من الصين قريبا.. والخلل يكمن في توزيعه

قال الدكتور إلياس أخاموك عضو اللجنة العلمية لمتابعة ورصد فيروس كورونا بالجزائر، أن الوضعية في الجزائر مقلقة جدا. ولم نصل بعد إلى ذروة الموجة الثالثة. حيث من المتوقع الوصول إلى الذروة خلال أسبوع.

وأضاف أخاموك خلال حديث لإذاعة سطيف، أن هناك طلب كبير على الأكسجين ما سبب ضغطا في المستشفيات، بسبب المتحور دلتا. مؤكدا أن الخلل يخص توزيع الاكسجين أكثر من نقصه. مضيفا أن هناك إتفاق مع الصين من أجل إستيراد كميات كبيرة من مولدات الأكسجين خلال أيام. خاصة وأن هناك أشخاص يعانون من الخوف والمرضي يتوهمون عدم القدرة على التنفس بمجرد سماعهم خبر الاصابة بكوفيد 19

وكشف في ذات السياق، أن هناك تحكم في مسألة الإستشفاء مقارنة بالأسبوع الماضي رغم ارتفاع عدد الحالات. وذلك بسبب إسترجاع الكثير من المصالح الإستشفائية. مضيفا أن عدد الملقحين هذا الشهر تضاعف من أربع الى خمس مرات مقارنة بشهر جوان المنصرم

#التلقيح_يحمينا