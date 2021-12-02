أخصائيون.. التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية والكوفيد والحذر من المتحور أوميكرون

دعا أخصائيون إلى التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية و الكوفيد وهذا لتعزيز الحماية، خاصة مع ارتفاعات حالات الإصابة بكورونا وظهور المتحور أوميكرون.

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بالمقابل قالت المنظمة، أنها تطلق على كل متحور جديد إسما بنفسها، وكانت ستسمي المتحور الجديد بـ “NU” أو “XI”. لكن تراجعت وألغتهما لسببين، إعتبرتهما مهمين.

كما تعتمد المنظمة في تسمية المتحورات الجديدة على المنطقة التي يظهر بها المتحور وتعتبرها طريقة سهلة وبسيطة لمتابعة الوباء. على غرار “ألفا” و”دلتا“.

وتراجعت المنظمة عن إطلاق إسم “NU” على المتحور الجديد، لأن نطقه باللغة الإنجليزية قريب من كلمة “new” والتي تعني “جديد”. ولتجنب تشابه الكلمتين new” و”NU” في النطق فقط وعدم التفريق بينهما ألغت هذه التسمية.

كما ألغت المنظمة تسمية “XI” على المتحور الجديد بسبب أمور سياسية ودبلوماسية ولتفادي أي تشابه أو خلط في الأسماء. لأن “XI” هو إسم عائلة كبيرة وعريقة واسعة الإنتشار في العالم، وربما إطلاق هذا الإسم على المتحور الجديد قد يسبب مشاكل.

وأوضحت المنظمة أنها عندما تطلق إسم على المتحورات الجديدة تتجنب الإساءة إلى أي مجموعة عرقية أو إقليمية أو وطنية، أو إجتماعية أوثقافية.

للإشارة، ظهر المتحور أوميكرون الأسبوع المنصرم في جنوب إفريقيا، وعله سارعت العديد من دول العالم إلى تعليق رحلاتها وغلق حدودها معها. من أجل الحد من إنتشار هذا المتحور أوميكرون والذي خلق حالة قلق وإستنفار قصوى.

وأعلنت السعودية، الأربعاء، تسجيل حالة إصابة بالسلالة المتحورة “أوميكرون” في المملكة لمواطن قادم من إحدى دول شمال إفريقيا. كما صرح مصدر مسؤول في وزارة الصحة، أنه تم رصد انتقال مصابين منها إلى دول أخرى”.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، أنه تم رصد حالة إصابة بالسلالة المتحورة “أوميكرون” لمواطن قادم من إحدى دول شمال إفريقيا. وتم إجراء التقصي الوبائي وعزل المصاب والمخالطين له واستكمال الإجراءات الصحية المعتمدة.

إقرار الجواز الصحي للتلقيح كشرط لدخول التراب الوطني

كما أوصت اللجنة اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا {كوفيد ــ 19}، بإقرار الجواز الصحي لـ”التلقيح” كشرط لدخول التراب الوطني ومغادرته.

مع العلم أن هذا الإجراء سيتم تنفيذه في الأيام القليلة الـمقبلة فيما يخص نقل الـمسافرين عبر الطريق البحري.

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