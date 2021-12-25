أخصائي في طب الأطفال: من الصعب التفريق بين كورونا والأمراض التنفسية لدى الأطفال 

كشف أخصائي في طب الأطفال لعمري بوكعبوب، أنه من الصعب التفريق بين فيروس كورونا والأمراض التنفسية لدى الأطفال من دون التحاليل الطبية المعروفة.

وفي حديثه لإذاعة سطيف اليوم السبت، حول الأمراض التنفسية التي تصيب الأطفال. قال بوكعبوب أن الأطفال الأقل من 6 أشهر يتعرضون الى إصابات القصيبات الهوائية الرقيقة. والسعال الديكي لدى الرضع أقل من 4 أشهر الذين لم يتلقوا التطعيم.

مشيرا إلى أن كورونا عقدت التشخيص وتحديد الأسباب وهو ما يقلق الكثير من العائلات ،خاصة الحالات التي تستدعي الإستشفاء.

وقال الأخصائي، أن الشريحة الأكثر عرضة لمضاعفات الأمراض التنفسية تصل الى حد الاختناق هم الرضع الذين يولدون قبل 37 أسبوع من الحمل. لأن الرئة غير مكتملة ،والأطفال الأقل من شهرين والأطفال الذين يعانون من مشاكل في القلب كالتشوهات ،والمولودون بمناعة ضعيفة.

كما حذر، من التجمعات في الأماكن المغلقة بما فيها الإستعجالات الطبية لتجنب العدوى. ومن المهم جدا المتابعة الطبية لدى الطبيب.

وعن إنتشار الأمراض التنفسية بين الأطفال، أكد أنها تنتشر بسرعة خلال الخريف والشتاء لأسباب متعددة من بينها المكوث الطويل في الأماكن المغلقة.

كما قال الأخصائي، أن إصابة الأطفال بالأمراض التنفسية، سببهاالبكتيريا والفيروسات من بينها “VRS ،فيروس الانفاونزا ،وفيروس كورونا.

مشيرا، أن أعراض الأرماض التنفسية الناتجة عن فيروسات أعراضها تتمثل في حمى مرتفعة سريعة العدوى، والعلاج متوفر، والوقاية هي الحل الأفضل.

أما الحالات التي تستلزم الاستشفاء، قال بوكعبوب أنه في حال انخفاض نسبة تشبع الأكسجين في الدم الى أقل من 92 %، وارهاق وتعب في التنفس. وانخفاض نسبة استهلاك الحليب الى ما دون 50 بالمائة.

كما قال ذات الأخصائي، أن الربو هو المرض المزمن الأول لدى الأطفال، وأمراض الحساسية منتشرة بكل أنواعها بما فيها الحساسية. وهي ناتجة عن المواد الغذائية كالحليب، البيض، السمك، الفول السوداني.

وأشار إلى أن أمراض تنفسية بمضاعفات خطرة يمكن أن تتحول الى مزمنة كالربو الذي بدأ عند البعض من الأطفال من الالتهابات التنفسية وضيق التنفس. ومع الوقت يصاب الطفل بالربو المزمن.

لعمري بوكعبوب: هذه طرق الوقاية لتجنب الإصابة بالأمراض التنفسية

قال الأخصائي في طب الأطفال لعمري بوكعبوب، أن التقيد بالرزنامة الوطنية للتلقيح والتطعيم أكثر من مهم. لأن التلقيح يقي من العديد من الأمراض التنفسية، وفرق كبير بين طفل ورضيع تلقى التلقيح في الموعد وآخر متأخر لسنة أو أكثر .

كما أكد الأخصائي على ضرورة تجنب الاحتكاك والتواصل بين الطفل المريض والآخرين بما فيهم الأطفال والرضع لتجنب العدوى. والاهتمام بالنظافة وغسل اليدين وارتداء القناع الواقي.

وحذر من العلاج الذاتي المنزلي لأنه ويؤثر سلبا على صحة الأطفال ،فالحمى علاجها يختلف من مريض الى آخر حسب التشخيص. وعليه ننصح بعدم تناول الأدوية دون استشارة طبية .

كما نبه الأولياء من منع أطفالهم عن تناول الشيبس ،والمشروبات الغازية ،والعصائر المعلبة وتعويضها بكل ما هو طبيعي من عصائر ومأكولات. مشيرا إلى ضرورة ممارسة الرياضة.

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