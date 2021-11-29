أخصائي: هذه طرق إيقاف تفشي سلالة أوميكرون

كشف الأكاديمي ورئيس مختبر تكنولوجيات بيولوجيا النانو والفيروسات في جامعة نوفوسيبيرسك الروسية،سيرغي نيتيوسوف، عن طرق إيقاف تفشي سلالة “أوميكرون” لفيروس كورونا.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، قال نيتيوسوف:” إن الذين تلقوا مؤخرا لقاحا ضد فيروس كورونا بمقدورهم مقاومة السلالة الجديدة. لكن حتى هؤلاء بحاجة إلى ارتداء الكمامات، بصفتها وقاية إضافية ضد متحور أوميكرون”.

وأكد ذات الخبير، إن اللقاحات ضد فيروس كورونا والكمامات هي أفضل الطرق لحماية جسم الإنسان.

مشيرا إلى أن الكثير من الناس في العالم لديهم مناعة ضعيفة ويمكن أن تظهر في أجسامهم سلالات جديدة. وأوضح الخبير، إن هؤلاء معرضون لمسارات خطيرة للمرض. كما أنهم يمكن أن ينقلوا الفيروس التاجي إلى الآخرين بسرعة كبيرة.

آخر المستجدات العالمية عن المتحور الجديد أوميكرون

تتسابق دول العالم باتخاذ الإجراءات الوقائية والقيود وسط المخاوف من تفشي المتحور الجديد “أوميكرون”، والارتفاع في عدد الحالات الجديدة المكتشفة بكثير من الدول.

وتراجعت أستراليا عن إعادة فتح حدودها إثر المخاوف المرتبطة بأوميكرون، حيث أعلنت عن تسجيل ثالث إصابة من المتحور.

فيما دعا وزير الصحة بجنوب إفريقيا، إلى عدم الهلع بشأن أوميكرون، معتبرا أنه لا يوجد ما يدفع لحظر الرحلات من بلاده.

فيما صرح خبير الأمراض المعدية في جنوب إفريقيا، إن هنالك المزيد من الإصابات المتكررة لكن الأشخاص الذين تم تطعيمهم أقل عرضة للإصابة بـ كوفيد 19 الشديد.

كما حذرت منظمة الصحة العالمية، من تفشي كبير لكورونا في العالم بسبب المتحور “أوميكرون”.

كما تم اكتشاف 13 حالة إصابة بسلاسة أوميكرون في ملاعب كرة القدم البرتغالية.

وأعلنت كندا وهولندا وسويسرا وفرنسا تسجيل أولى حالات الإصابة المحتملة بسلالة أوميكرون.

فيما أغلقت اليابان حدودها أمام جميع الزوار الأجانب للحد من انتشار متحور كورونا الجديد “أوميكرون”، اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية، إن العلماء يحتاجون عدة أسابيع لدراسة “الأوميكرون”.

فيما صرح مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، إن تلقي جرعات معززة من اللقاحات ضد فيروس كورونا قد يضمن حماية عالية من “أوميكرون”.

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