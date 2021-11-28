أخيرا.. محرز يرد على غوارديولا بشكل علني

عبر الدولي الجزائري، رياض محرز، وبعد طول إنتظار، عن موقفه بخصوص بقائه الدائم على مقاعد البدلاء، في مباريات البريميرليغ.

وتحدث محرز لقناة “بي إن سبورت” عما يعانيه مع بيب غوارديولا، الذي لا يعتمد عليه سوى نادرا في الدوري الإنجيليزي.

وقال محرز :”نمر بهكذا ظروف في بعض الأحيان، و بعد ذلك نحن مجبرون على تجاوزها، والمدرب يقوم بخيارات وهو يتحمل مسؤوليتها”.

وواصل محرز، موجها كلامه لـ”الفيلسوف” بشكل مباشر :”عندما تحتاجني سأكون جاهزا”.

وأكد بيب غوارديولا، مدرب مانشسر سيتي، في وقت سابق، أن الدولي الجزائري، لاعب مهم في تشكيلته، بعد تألقه اللافت في التشامبيزليغ.

وألمح التقني الإسباني، لمواصلة الساحر بصفة أساسية في قادم المواعيد، نظرا لمُستواه الكبير أمام باريس سان جيرمان.

وقال الفيلسوف في تصريح على المباشر، قبل المواجهة يوم غد الأحد بين “الستيزنس” وواست هام :”نريد إستغلال مؤهلات محرز وسترلينغ”.

وأردف :”منذ أن كنت شابا، وأنا أريد أن توسعة الملعب، من خلال الإعتماد على لاعبي الأجنحة، ورياض ورحيم يمنحاننا هذه الإمكانية”.

ويتجه قائد الخضر، للعودة للعب منذ البداية في الدوري بعد طول غياب، خاصة في ظل إصابة فيل فودن وجاك غريليش.

كما تحصل الدولي الجزائري، رياض محرز، على إشادة منقطعة النظير، من طرف جريدة “ليكيب”، بعد آدائه المميز أمام باريس سان جيرمان.

ومنحت الصحيفة الفرنسية علامة 8/10 للساحر، واصفة عرضه أمام البي أس جي بـ”الدرس”، بعد تلاعب بكل من كلف بمراقبته.

وأشار ذات المصدر، للمعاناة التي وجدها البرتغالي نونو مينديش للصمود أمام محارب الصحراء، ولمساته السحرية.

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