أدرار .. جريحان في اصطدام سيارة بدراجة هوائية

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بـ تسابيت، مدعومة بالوحدة الرئيسية بأدرار، إثر حادث مرور وقع، الجمعة، على الطريق الوطني رقم 6 بالقرب من قصر القرارة، بلدية اسبع.

وتمثل الحادث في اصطدام سيارة من نوع هيليكس بدراجة هوائية كان على متنها شخصان، أسفر عن إصابة شخصين من جنسية أجنبية، يبلغان من العمر 24 و30 سنة،

وقامت فرق الإسعاف بتقديم العناية الطبية اللازمة للمصابين قبل نقلهما إلى مستشفى أدرار لتلقي العلاج.