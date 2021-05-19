أدرار.. نقابات التربية وأساتذة في وقفة تضامنية مع أستاذات برج باجي مختار

أخبار الجزائر
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أدرار.. نقابات التربية وأساتذة في وقفة تضامنية مع أستاذات برج باجي مختار
بقلم اليامين بلعلمي

نظم صباح اليوم الأربعاء، العشرات من الأساتذة من مختلف الأطوار، وقفة تضامنية أمام مقر ولاية أدرار، استحابة لدعوة نقابات التربية.

وجاءت هذه الوقفة، بعد حادثة الإعتداء التي تعرضت لها 9 أستاذات داخل مسكن وظيفي بالمدرسة الابتدائية الجديدة ببرج باجي مختار.

أين تعرضت الأستاذات لاعتداء من قبل مجهولين، وبالأسلحة البيضاء.

مما أدى إلى إصابة الأستاذات بجروح بليغة، نقلن على إثرها إلى مستشفى المنطقة.

وطالبت النقابات والأساتذة بأدرار، بضرورة تدخل السلطات العليا للبلاد، من أجل حفظ كرامة وأمن الأستاذ.

وكذا تحقيق العدالة ومعاقبة المجرمين المتورطين في هذه القضية.

للإشارة، فإن معظم المؤسسات التربوية شهدت شللا تاما وتوقفا عن العمل تضامنا مع الأستاذات.

أدرار

أدرار


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