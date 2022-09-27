أدوية: تحسين تموين السوق محور لقاء عون مع نقابة “سنابو”

استقبل وزير الصناعة الصيدلانية، علي عون، وفدا عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص “سنابو” يقوده رئيسها مسعود بلعمبري. وهذا لبحث مدى توفر بعض الأدوية التي تشهد إشكاليات في التموين.

ويأتي هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة, في إطار الحوار الدائم والتنسيق المستمر مع الشركاء الاجتماعيين خاصة مع ممثلي الصيادلة الخواص، حسب نفس المصدر.

وخلال هذا اللقاء، ذكر عون بتعليماته التي أسداها خلال زيارته لوحدة إنتاج صيدال بقسنطينة. والرامية لإعادة إطلاق إنتاج الأنسولين في الجزائر، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، قصد الحد من مشاكل التموين، وضمان تزويد مستمر للسوق الوطنية.

ووفقا للبيان، “ندد وزير الصناعة الصيدلانية، في هذا اللقاء، بحالات الاحتكار التي يشهدها استيراد وتوزيع المواد الصيدلانية”. متعهدا بتنظيم وترتيب مسار التزويد، لاسيما من خلال تنويع طرق التموين، مما يسمح بإضفاء المساواة. وتوزيع أفضل للأدوية في جميع الصيدليات الموزعة عبر التراب الوطني.

كما تم التأكيد على الدور “المركزي” الذي يقوم به المرصد الوطني لليقظة لتوفير المواد الصيدلانية، بالتنسيق مع وزارة الصحة”. “لتبليغ الأطباء وتوعيتهم بتجنب وصف الأدوية التي تم سحبها من السوق، والتي لم تعد منتجة”. و”توجيه الواصفين نحو البدائل العلاجية الأخرى، لوضع حد لقلق المرضى والسماح لهم ببدء علاجهم في طمأنينة”.

وفي هذا الإطار، ستنظم حملات تحسيسية لفائدة الواصفين، بالتعاون مع وزارة الصحة، لدعوتهم للالتزام بالوصف. وفقا لتطور السوق الصيدلانية الوطنية، حسب نفس المصدر.

كما ركز الطرفان على ضرورة رقمنة القطاع من خلال الوصفات الطبية الرقمية وملصقات الكودبار لضمان الشفافية. والتتبع والأمن المطلق طوال المسار من الوصفات الطبية إلى الصيدليات.

وسمح هذا اللقاء للطرفين بالإعراب عن رغبتهما المشتركة في دعم التعاون الوثيق وبناء إطار تشاوري دائم. لإيجاد، سويا، حلول مناسبة ودائمة للتوفير المستمر للمواد الصيدلانية، وبالتالي ضمان الوصول إلى العلاج، حسب البيان.