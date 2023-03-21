أديبايور يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن نجم الكرة الطوغولية السابق، إيمانويل أديبايور، أمس الاثنين، اعتزاله كرة القدم، عن عمر يناهز 39 عاما، بعد مسيرة كروية مميزة مع أكبر الأندية الأوروبية.

ونشر لاعب ريال مدريد السابق، مقطع فيديو قصير، على حسابه الشخصي في “أنستغرام” يتضمن هدفه في شباك ناديه الأسبق أرسنال، أثناء تواجده في صفوف فريق مانشستر سيتي سنة 2009.

وأرفق أديبايور الفيديو، برسالة قال فيها: “من أعلى المستويات إلى أدنى المستويات، كانت مسيرتي الرياضية رحلة رائعة”.

وأضاف: “شكرا للمحبين على تواجدهم هناك في كل خطوة على الطريق، أشعر بالامتنان الشديد لكل شيء وأنا متحمس لما سيأتي”.

يذكر أن أديبايور ارتدى قمصان 16 فريقا، بدأها في صفوف فريق ميرلان لومي بالطوغو، وأنهاها هناك بألوان نادي سيماسي.

وحصل أسطورة الكرة الطوغولية، على لقب وحيد في مسيرته، كانت الدوري الإسباني موسم 2010 – 2011 مع ريال مدريد.

أما الجوائز الفردية فقد حصل على جائزة أفضل لاعب إفريقي في عام 2008، أثناء لعبه في صفوف أرسنال الإنجليزي.

كما تحصل على جائزة أفضل لاعب طوغولي، لـ 5 مرات متتالية سنوات “2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009.”

أما مع المنتخب فيعد أديبايور، الهداف التاريخي، لطوغو، بـ 32 هدفا خلال 85 مباراة لعبها ما بين 2000 و2019.