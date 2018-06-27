أربعة أندية إيطالية تتنافس على خدمات أوناس

يتواجد الدولي الجزائري آدم أوناس، لاعب نادي نابولي الإيطالي، محل اهتمام أربعة أندية إيطالية، تسعى للظفر بخدماته على شكل إعارة.

وكشف موقع “آريا نابولي” الإيطالي، أن نادي كييفو فيرونا، انظم إلى قائمة الأندية الإيطالية، المهتمة بخدمات آدم أوناس.

وسينافس نادي كييفو فيرونا، كل من سامبدوريا، وبولونيا، وسبال، لإقناع إدارة نابولي، بإعارة أوناس، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويفضل المدرب الجديد لنابولي، كارلو أنشيلوتي، التريث إلى غاية وقوفه على إمكانيات أوناس، خلال المباريات الودية المقبلة للفريق، قبل اتخاذ قراره.

ويسعى نابولي، لإعارة آدم أوناس، لتمكينه من الحصول على فرص لعب أكثر، للتأقلم مع “السيري أ”، قبل استعادته من جديد.