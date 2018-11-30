أربعة إرهابيين يسلمون أنفسهم بجانت وهذه هوياتهم

سلم 4 إرهابيين أنفسهم، أمس الخميس إلى السلطات العسكرية بجانت وكانت بحوزتهم 4 مسدسات رشاشة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع اليوم الجمعة، فإن الإرهابيين الأربعة، كانت يحوزتهم 4 مسدسات رشاشة وكلاشينكوف وكمية من الذخيرة. ويتعلق الأمر بكل من:

– “خلوي محي السنة” المدعو “موسى” الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2015؛

– “حرويني أحمد” المدعو “إدريس” الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2015؛

– “بختي علي” المدعو “الحاج” الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012؛

– “عتيق نعيمي” الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012.