أربعة إرهابيين يسلمون أنفسهم بجانت وهذه هوياتهم

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أربعة إرهابيين يسلمون أنفسهم بجانت وهذه هوياتهم
بقلم سميرة.ل

سلم 4 إرهابيين أنفسهم، أمس الخميس إلى السلطات العسكرية بجانت وكانت بحوزتهم 4 مسدسات رشاشة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع اليوم الجمعة، فإن الإرهابيين الأربعة، كانت يحوزتهم 4 مسدسات رشاشة وكلاشينكوف وكمية من الذخيرة. ويتعلق الأمر بكل من:
– “خلوي محي السنة” المدعو “موسى” الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2015؛
– “حرويني أحمد” المدعو “إدريس” الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2015؛
– “بختي علي” المدعو “الحاج” الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012؛
– “عتيق نعيمي” الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012.


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