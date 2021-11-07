أربعيني يقتل زوجته ضربا حتى الموت في خنشلة!

الضحية أمّ لطفلين وتعرضت للضرب المبرح لتصاب بجروح في الصدر والبطن والرأس

الزوجة الضحية رفعت ضدّ زوجها في وقت سابق شكاوٍ عديدة

تعرضت سيدة تبلغ من العمر 37 سنة، أم لطفلين “3 و 7 سنوات”، ليلة السبت إلى صباح أمس الأحد، إلى الضرب المبرح المفضي إلى وفاتها، خلال نقلها إلى الاستعجالات الطبية بمستشفى “علي بوسحابة” من طرف أفراد الحماية المدنية، الذين حاولوا إنقاذها بتقديم الإسعافات الأولية الضرورية عند تدخلها بعد تلقيها نداء استغاثة من جيران العائلة المنكوبة، متأثرة بنزيف حاد ناجم عن جروح بالغة أصيبت بها على مستوى الصدر والبطن والرأس، على يد زوجها البالغ من العمر 40 سنة، لأسباب ودوافع تجري التحقيقات الأولية التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخارجي ببلدية “أنسيغة” صاحبة الاختصاص الإقليمي للكشف عنها، أين أجرت معايناتها وتحقيقاتها مباشرة بعد توقيف الجاني بمسرح هذه الجريمة النكراء، التي خلفت جوا عاما من الحزن الشديد والاستياء العميق في أوساط سكان الحي، ولدى عموم سكان مدينة خنشلة، وهي نفس المصالح التي كانت قد تلقت شكاوٍ عديدة من الضحية في وقت سابق، مطالبة بالتدخل لوضع حد للسلوك العنيف وغير السوي الذي يمارسه زوجها عليها من دون أسباب وجيهة، وقد تم وضع الجاني رهن الحبس النظري على ذمة التحقيق، في انتظار تقديمه بعد إتمام الإجراءات المعمول بها أمام الجهة القضائية المختصة بمحكمة خنشلة، للتصرف معه طبقا للقوانين السارية.