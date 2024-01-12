أردوغان: الغرب يسعى لتحويل البحر الأحمر إلى “بحيرة دماء”

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن الغرب يسعى من خلال شن الضربات الأمريكية والبريطانية على اليمن. إلى تحويل البحر الأحمر إلى “بحيرة من الدماء”.

وقال أردوغان، أنه لم يكن هناك إجراءات متناسبة، تم استخدام القوة بشكل غير متكافئ. إسرائيل تفعل الشيء نفسه في فلسطين. وقد اتخذت بريطانيا وأمريكا خطوة في هذا الإتجاه. إنهم يسعون الآن إلى تحويل البحر الأحمر إلى بحيرة من الدماء. مشيرا إلى أن اليمن أكد بأنه سيتخذ الرد المناسب في المنطقة من خلال توحيد جميع قواته مع “أنصار الله”.

وبدأت أمريكا وبريطانيا، فجر اليوم الجمعة، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لجماعة “أنصار الله” ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وأعلن البنتاغون أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لجماعة “أنصار الله” اليمنية واستخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.