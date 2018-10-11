أردوغان : القنصلية السعودية تحتوي على ” كاميرات حديثة” ونحن نحقق في قضية خاشقجي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،ان بلاده تحقق في قضية إختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي الذي إختفى منذ 2 أكتوبر في إسطنبول.

ورد اردوغان على السلطات السعودية التي قالت ان الصحفي دخل قنصليةبلادها ولكنه غادرها، لكن الكاميرات المنصبة على مستوى القنصلية لا تسجل.

وذكر أردوغان، أن القنصلية العامة للسعودية في إسطنبول التركية، تحتوي على أحدث أنظمة الكاميرات وهي قادرة على إلتقاط أي شيئ يمر عليها.

وأوضح الرئيس التركي، أن سلطات بلاده” تحقق” في الحادثة بكامل أبعادها، فهي جرت في بلادنا، وأضاف لا يمكننا الصمت حيالها، لأنها ليست حادثة عابرة.

للإشارة،فإن الصحفي السعودي جمال خاشقجي،كان برفقة خطيبته ، ودخل مقر القنصلية السعودية من أجل معاملات زواج لكنه لم يظهر منذ لك الوقت.