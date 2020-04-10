أردوغان: بإذن الله سننتصر في الحرب على كورونا وبعدها سنكون أمام واقع جديد لعالم جديد

أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن ثقته في أن تركيا ستتمكن من التغلب على خطر فيروس كورونا.

وقال أردوغان، اليوم الجمعة خلال مشاركته في قمة “المجلس التركي” عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، “ان العالم مقبل على واقع جديد عقب التغلب على وباء كورونا”.

وأضاف أردوغان، نقلا عن وكالة الأناضول، قائلا “نخوض حربا صعبة ضد عدو غير مرئي، وقمة المجلس التركي ستعزز تضامننا في مكافحة وباء كورونا”.

مشيرا ان تركيا “تواجه أيضا أزمة اجتماعية واقتصادية عالمية مع تأثير تفشي كورونا”.

واكد قائلا: “بإذن الله سننتصر في الحرب على فيروس كورونا ومن ثم سنكون أمام واقع جديد لعالم جديد”.