أردوغان: سنبني منازل لمتضرري الزلزال ولن نترك أحداً بلا مأوى

زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المناطق المدمرة، التي أتى عليها الزلزال، ليلة أمس، ووعد الأهالي ببناء منازلهم التي سقطت في أسرع وقت ممكن.

ووعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، بأن لا تترك الحكومة أحداً دون مأوىً وأن تبني على وجه السرعة منازل بديلة لتلك التي دمرها الزلزال الذي ضرب شرقي تركيا مساء الجمعة.

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في تشييع جنازة امرأة وولدها فقدا حياتهما في الزلزال، مشدداً على أن الشعب التركي قادر على تجاوز المحن عبر التحلِّي بالصبر.

وقال الرئيس التركي إن أعمال الإنقاذ مستمرة بشكل مكثف، وجهود البحث عن المفقودين جراء الزلزال على قدم وساق

وأضاف “كدولة وشعب نبذل وسنبذل كل ما بوسعنا حتى النهاية، وسنواصل العمل على رفع كل هذه الأنقاض، وسنبني على وجه السرعة مباني بديلة لتلك التي دمّرها الزلزال، ولن نترك أحداً دون مأوى”.

ومساء الجمعة ضرب مناطق شرق تركيا زلزال بلغت قوته 6.8 درجة، مركزه ولاية ألازيغ، حسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية “أفاد”، وشعر به سكان عدة دول مجاورة.

وأسفر الزلزال العنيف عن وفاة 22 شخصاً، فيما بلغ عدد المصابين 1031، في ولايات ألازيغ وملاطية وديار بكر وأديامان وباطمان وقهرمان مرعش وشانلي أورفا.