أردوغان “سنقاطع المنتجات الإلكترونية الأمريكية”

كشف الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان، أن بلاده ستقاطع المنتجات الإلكترونية الأمريكية.

ونقللت وكالة الانباء التركية الأناضول عن الرئيس أردوغان، ان بلاده ستصنع وتصدر منتجات بجودة أفضل من تلك التي تستوردها بالعملات الأجنبية.

وأكد أردوغان، أن تركيا عازمة على تقديم المزيد من الحوافز لرجال المال والأعمال الراغبين في الاستثمار في البلاد.

وبخصوص الهجمات الاقتصادية التي تشهدها بلاده ،قال أردوغان، بعد فشلهم في تحقيق ما يريدونه لم يترددوا في استخدام السلاح الاقتصادي ضدنا”

وأضاف أن بلاده تمتلك إحدى أقوى الأنظمة المصرفية في العالم.