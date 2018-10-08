أردوغان.. على السعودية  إثبات مغادرة “خاشقجي” مبنى القنصلية ولا مجال للتملص

طالب الرئيس التركي طيب رجب أردوغان مسؤولي القنصلية السعودية بإسطنبول إثبات أن الكاتب السعودي “جمال خاشقجي” غادر مبنى القنصلية.

مؤكدا أنه لا مجال للتملص من المسوؤلية من الجانب السعودي بعد اختفاء خاشقجي منذ دخوله للقنصلية الأسبوع الماضي.

وأوضح أردوغان أن “متابعة تلك القضية واجب إنساني”.

ولفت أردوغان إلى أن “النيابة العامة التركية تجري التحقيقات اللازمة حول المجموعة التي تتكون من 15 شخصا، والذين كانوا متواجدين في القنصلية أثناء تواجد خاشقجي فيها”.

وتقول خطيبة خاشقجي وأصدقاؤه إنهم يخشون أن يكون قد تم احتجازه أو اختطافه بسبب انتقاده للحكومة، وتعتقد السلطات التركية أنه لا يزال داخل القنصلية.

يذكر أن جمال خاشقجي هو صحفي سعودي عمل سابقا رئيسا لتحرير صحيفة “الوطن” السعودية اليومية، كما عمل مستشارا للأمير تركي الفيصل السفير السابق في واشنطن، ولكنه غادر البلاد بعد تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد.