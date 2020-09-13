أردوغان لماكرون: قتلتم مليون إنسان في الجزائر… وستكون لك مشاكل معي

توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس السبت، بخطاب شديد اللهجة، للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال أردوغان، في كلمة له خلال مشاركته في فعالية بمناسبة ذكرى الانقلاب العسكري في تركيا: “سيد ماكرون سيكون لديك المزيد من المشاكل معي شخصيا، لا تمتلك معلومات تاريخية وتجهل حتى تاريخ فرنسا، فدعك من الانشغال بتركيا وشعبها”.

وأضاف الرئيس التركي: “تاريخ أفريقيا هو تاريح فرنسا أيضا، أنتم من قتلتم مليون إنسان في الجزائر و800 ألف إنسان في رواندا، لا يمكنكم إعطاءنا درسا في الإنسانية، أما نحن فلم نتسبب في أي أذى لأي إنسان في أفريقيا، نحن عملنا على دعمهم ومساعدتهم فقط”.

وقال أردوغان، إن فرنسا تحاول دخول ليبيا من أجل السيطرة على النفط، كما تسعى للدخول إلى الدول الأفريقية الأخرى من أجل الألماس والذهب والنحاس والكروم.

كما تحدث الرئيس التركي، على الأزمة مع اليونان، داعيا أثينا إلى عدم الدخول في مسار ضد بلاده، وطالبها بمراعاة حق الجوار.