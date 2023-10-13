أردوغان: مايعيشه سكان غزة ليس إنسانيا ولا مكان له في قانون الحرب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن شدة الهجمات الصهيونية على قطاع غزة وصلت لحد المجزرة.

وأضاف الرئيس التركي في الكلمة التي ألقاها بملتقى وقف الشباب التركي بالعاصمة أنقرة، “لا يمكن بأي شكل من الأشكال تفسير الهجمات ضد إخواني في غزة التي وصلت إلى حد المجزرة”. مضيفا أنه “لا مياه ولا خبز ولا غذاء في غزة، كل هذا يتعارض مع إعلان حقوق الإنسان”.

وأكد أن قطع الكهرباء والمياه والوقود والغذاء عن مليونين من سكان غزة. الذين يعيشون في مساحة 360 كيلومترا مربعا “ليس إنسانيا ولا مكان له في قانون الحرب”. داعيا القوى الفاعلة في المنطقة للعمل على خفض التوتر.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت عن إرتفاع حصيلة شهداء عدوان الإحتلال الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية إلى 1569 شهيدا و7212 مصابا. وذلك مع استمرار الإحتلال تكثيف غاراته على القطاع.