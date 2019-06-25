أردوغان: “مليون سوري سيعودون لبلادهم بعد إعلان المنطقة الآمنة”

رجح الرئيس التركي، “رجب طيب أردوغان”، في كلمة ألقاها أمام حزبه، عودة مليون سوري من تركيا إلى بلادهم، بعد إعلان المنطقة الآمنة.

وقال الرئيس التركي: “نحاول توسيع المنطقة الآمنة على امتداد حدودنا بقدر المستطاع حتى يتمكن اللاجئون السوريون في بلادنا من العودة لبلادهم”.

وأضاف أردوغان: “في الوقت الراهن عاد 330 ألف سوري لكنني أعتقد أنه عند حل المشاكل في منبج وشرق الفرات، سيصل العدد سريعا إلى مليون”.

واستقبلت تركيا، أكبر عدد من اللاجئين السوريين بلغ 4 ملايين شخص.

وتحاول أنقرة إقناع واشنطن بإعلان منطقة آمنة خارج الحدود التركية، في شمال شرقي سوريا، على إمتداد الحدود التركية السورية.