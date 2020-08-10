أردوغان: نحرز تقدما كبيرا لتطوير لقاح كورونا

كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن بلاده أحرزت تقدما كبيرا في مشاريع تطوير لقاحات وأدوية ضدّ فيروس كورونا.

وحسب وكالة “الأناضول”، فقد جاء تصريح أردوغان، أمس الأحد، خلال افتتاح مركز التكامل التابع لهيئة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية “توبيتاك” بولاية “كوجه إيلي” شمال غرب تركيا.

وأوضح الرئيس التركي بأن يجري العمل على 8 أنواع من اللقاحات و 10 أدوية مختلفة ضدّ وباء “كورونا”، بالتعاون مع القطاعين العام والخاص والجامعات.

مضيفا إن تركيا تأتي في المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والصين، في قائمة منظمة الصحة العالمية للدول المطورة للقاحات.

وأورد الرئيس التركي، بأنه تمّ الانتهاء من تجربة لقاحين على الحيوانات بنجاح، أحدهما تحصل على موافقة لجنة الأخلاق ووصل إلى مرحلة التجارب السريرية على البشر.

لافتا إلى أنه بعد موافقة وكالة الأدوية والأجهزة الطبية التركية، نأمل أن نطلق هذه الدراسات بسرعة، بالإضافة إلى اللقاح، وأن أنشطة تطوير الأدوية تعمل بأقصى سرعة.

مبيّنا أنه خلال الـ18 عاما الأخيرة، تمّ إنشاء نظام للأبحاث والتطوير من أجل “تركيا الكبيرة والقوية”.