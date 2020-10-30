أردوغان: نحمد الله على سلامة جميع مواطنينا المتضررين من زلزال إزمير

قال الرئيس أردوغان، اليوم الجمعة، “نحمد الله على سلامة جميع مواطنينا المتضررين من زلزال إزمير”.

وقال أردوغان، نقلا عن وكالة الاناظول، “نقف بكافة إمكانيات دولتنا إلى جانب مواطنينا المتضررين من الزلزال، وباشرنا العمل مع كافة المؤسسات والوزارات المعنية”.

وضرب صبيحة اليوم زلزال بقوة 6.6 درجة ببحر إيجة قبالة سواحل مدينة “سفري حصار” غربي تركيا.

وافادت الوكالة التركية أن أعمال بحث وإنقاذ بدأت في مبنى منهار جراء الزلزال.

وقال رئيس بلدية ازمير أن “هناك بلاغات حول انهيار نحو 20 مبنى في الولاية جراء الزلزال”.

وفي حصيلة أولية كشف عنها وزير الداخلية قال أن الزلزال اسفر عن انهيار 6 مبان في مدينة إزمير غربي البلاد.