أردوغان: نحو 20 مليون شخص تضرروا من كارثة الزلزال

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن نحو 20 مليون شخص تضرروا من كارثة الزلزال. مؤكدا استمرار عمليات الإنقاذ وتقديم المساعدات.

جاء ذلك في رسالة مصورة بعثها أردوغان إلى القمة العالمية للحكومات المنعقدة في الإمارات اليوم الثلاثاء.

وأضاف أردوغان أن الزلزال خلف أكثر من 81 ألف مصاب حتى الآن، غادر جزء كبير منهم المستشفيات بعد تلقي العلاج. وذكر أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال أكثر من 8000 شخص أحياء من تحت الأنقاض.

وأشار الرئيس التركي إلى أن هذه الكارثة أظهرت بشكل واضح مدى أهمية التضامن العالمي، معربا عن شكره لجميع الدول “الصديقة والشقيقة”. التي مدت يد العون ودعمت جهود الإغاثة التركية في مواجهة آثار الزلزال.

وأطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اسم “عائشة بتول” على مولودة لأم ناجية من الزلزال.

كما سمى أردوغان، خلال زيارة أجراها مساء الاثنين إلى مدينة تشام ساكورا الطبية في منطقة باشاك شهير باسطنبول. حيث تم نقل مصابي الزلزال إليه، المولودة بعد أن رفع الأذان في أذنها. وخلال زيارته المستشفى، تلقى معلومات عن الأوضاع الصحية لمصابي الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد.

ورغم مرور 198 ساعة على الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا. نجحت فرق البحث والإنقاذ في إخراج شقيقين من تحت الأنقاض بولاية قهرمان مرعش.

وتمكنت الفرق من الوصول إلى الفتى محمد أنس ينينار البالغ من العمر 17 عاما. وشقيقه باقي البالغ من العمر 21 عامًا من تحت أنقاض المبنى الذي كانوا يقطنونه في حي “ستوتشو أمام” بقضاء دولقدير أوغلو. ونقل الشقيقان المصابان مباشرة إلى المستشفى لتلقي العلاج.