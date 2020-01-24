أردوغان وميركل يشددان على ضرورة الحل السياسي في ليبيا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أنهما يدعمان الحل السياسي في ليبيا.

وتعهد أردوغان في الوقت عينه أنّ تركيا لن تترك رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج وحيداً على الجبهات.

وأشار أردوغان أنّ تركيا عازمة على عدم ترك الليبيين وحدهم في هذه الأيام العصيبة.

وأوضح أن دعم حكومة الوفاق الوطني في ليبيا التزام بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2259 وليس خيارا.

وشدد الرئيس التركي “لن ندع السراج وحيداً على الجبهات، وسنواصل دعم الحكومة الشرعية.