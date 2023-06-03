أردوغان يؤدي اليمين رئيسا لتركيا لولاية جديدة

أدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، اليمين الدستورية رئيسا لتركيا لولاية جديدة مدتها 5 سنوات.

ووفقا لوكالة أنباء “الأناضول” التركية، اجتمعت الجمعية العامة للبرلمان التركي في العاصمة أنقرة من أجل مراسم أداء أردوغان القسم لولاية رئاسية جديدة مدتها 5 أعوام.

حيث أدى الرئيس التركي القسم عقب تسلمه وثيقة التنصيب من دولت باهتشلي، الرئيس المؤقت للبرلمان.

وشارك رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في مراسم تنصيب الرئيس أردوغان.

وشهدت مراسم تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لولاية رئاسية جديدة، حضورًا عربيا لافتا.

وشارك في المراسم كل من رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود. ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، ونظيره اللبناني نجيب ميقاتي.

كما شارك وزراء خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، والكويت الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح. ومصر سامح شكري، والأردن أمين الصفدي، والعراق فؤاد حسين، وتونس نبيل عمار.

كذلك شارك رئيس المجلس الاتحادي الإماراتي صقر غباش، ورئيس مجلس الدولة العماني الشيخ عبد الملك الخليلي. ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح.