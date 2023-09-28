أردوغان يحل بالجزائر قريباً

من المرتقب أن يحل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في الجزائر قريبا. حسبما أعلنه أمس الأربعاء، سفير جمهورية تركيا الجديد بالجزائر، محمد مجاهد كوتشوك يلماز.

وجاء تصريح يلماز عقب تسليمه لأوراق اعتماده لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أين أكّد أنّ كثافة الزيارات الرسمية. هي دليل على المستوى الرفيع الذي بلغته العلاقات الثنائية”.

وتابع: “سأعمل خلال عهدتي على تعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر وتركيا التي هي ممتازة أصلاً”.

وأشار السفير التركي إلى أنّ الجزائر وتركيا تربطهما علاقات صداقة مثالية على الصعيد الدولي كبلدين صديقين. كما أكد التزامه على المضي في نفس المسار الذي انتهجه السفير السابق. والمتمثل في “الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى”.

وأضاف: “نتابع التطور والتحول الاقتصادي للجزائر بكثير من التقدير وسنكون جد سعداء. بإمكانية المساهمة في بناء الجزائر الجديدة من خلال مشاريع منشئات قاعدية كبرى يمكن انجازها من قبل مؤسسات تركية”.