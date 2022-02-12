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أردوغان يعلن عن خفض الضريبة على السلع الغذائية في تركيا

بقلم أسماء.ع
أردوغان يعلن عن خفض الضريبة على السلع الغذائية في تركيا
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أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن خفض ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية الأساسية من 8 إلى 1 بالمائة.

كما جاء تصريح أردوغان خلال كلمة ألقاها بعد اجتماع تعزيز الخطوات الجديدة وإجراءات التضخم لنموذج الاقتصاد التركي.

في حين قال الرئيس أردوغان:”إننا نخفض ضريبة القيمة المضافة، التي تبلغ 8 بالمائة على المنتجات الغذائية الأساسية، إلى 1 بالمائة”.

كما تابع أردوغان، “سيتفق الجميع على أن الذعر الناجم عن تقلبات أسعار الصرف بالأشهر الأخيرة لا علاقة له بواقع الاقتصاد“. مضيفا “واليوم، نجتمع معًا لنتبادل الأخبار السارة عن إحدى هذه الخطوات معكم ومع أمتنا”. “نعمل على خفض ضريبة القيمة المضافة إلى 1 بالمائة”.

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