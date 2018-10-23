أردوغان يكشف اليوم ملابسات مقتل خاشقجي

يستعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لكشف ملابسات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، اليوم الثلاثاء، خلال كلمة له في اجتماع للكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة.

وتعهد أردوغان خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم أمس، بأن بلاده ستكشف بشكل تام جميع الحقائق المتعلقة بمقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في مدينة اسطنبول.

وأكد الرئيس التركي أن تركيا تبحث عن العدالة في هذه القضية، مطالبا السلطات السعودية بالإفصاح عن جميع التفاصيل الكامنة وراء مقتل خاشقجي.

وكان النائب العام السعودي، أعلن فجر السبت الماضي، أن التحقيقات أظهرت “وفاة” المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال “شجار” في القنصلية السعودية بإسطنبول.

وأكدت النيابة العامة السعودية، أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا،

جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.