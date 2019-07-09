أردوغان ينتقد التخلّف الأوروبي عن دعم تركيا في قضية اللاجئين

انتقد الرئيس التركي،” رجب طيب أردوغان”، اليوم الثلاثاء، تخلّف الأوروبيين عن دعم تركيا ومساندتها، في مواجهة تدفق اللاجئين، أثناء عقد قمة “عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا”، في العاصمة البوسنية.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، أكد الرئيس التركي، أن أنقرة أنفقت 37 مليار دولار، على اللاجئين السوريين.

وقال أردوغان: “إن “الدول الأوروبية لا تستطيع التفاهم في ما بينها لتقاسم عشرات اللاجئين، بينما تحتضن تركيا أكثر من 4 ملايين لاجئ”.

وشدد الرئيس التركي، على أن تركيا ساهمت بشكل كبير، في تحقيق أمن أوروبا ومنطقة البلقان، لكنها لم تحظ بالدعم المطلوب

من أصدقائها الأوروبيين.

وأضاف أردوغان: “الاتحاد الأوروبي تعهد بدفع 6 مليارات يورو لتركيا لمساعدة اللاجئين السوريين، لكن أنقرة لم تتسلم

سوى 2.5 مليار منها”.