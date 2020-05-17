أردوغان يوجه دعوة رسمية لفايز السراج لزيارة تركيا

وجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان دعوة لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج ، لزيارة تركيا، وقد قبلها السراج على أن يحدد موعدها في وقت لاحق.

جاء ذلك، خلال تلقيه ، اليوم الأحد، مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان.

وحسب ما أفادت به حكومة الوفاق الليبي، في بيان لها، فإن الطرفان بحثا خلال المكالمة مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وكذا تداعيات العدوان على العاصمة طرابلس، وعدد من ملفات التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وحسب ذات المصدر فإنه جرى خلال المكالمة استعراض الجهود المبذولة في كلا البلدين لمواجهة جائحة كورونا.

كما بحث الرئيسان الخطوات التنفيذية لمذكرتي التفاهم التي وقعها البلدين في شهر نوفمبر الماضي، حول التعاون الأمني والعسكري، وتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.