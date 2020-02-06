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أرزقي براقي: سنضمن الماء الشروب للبيوت في حال شح الأمطار وتسعيرته لن تتغير

الوطني
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أرزقي براقي: سنضمن الماء الشروب للبيوت في حال شح الأمطار وتسعيرته لن تتغير
بقلم محمد سعداوي

أكد وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، أن برنامج الحكومة، يهدف إلى إعطاء المواطنين الكمية اللازمة من المياه.

واعتبر الوزير، أن التحدث عن نقض المياه سابق لأوانه قائلا: “لن نتكلم عن نقص المياه حتى شهر أفريل، وإن لم تسقط الأمطار، سنضمن المياه الشروب للبيوت، خاصة وأننا تمتلك محطات تصفية مياه”.

وحول تسعيرة المياه، قال الوزير، أنه لن يتم إعادة النظر في التسعيرة حاليا، لأن أولوية قطاعه هي تحسين الخدمة للمواطنين.

ومن جهة أخرى، قال الوزير، أن نسبة إمتلاء السدود تفوق الـ60 بالمئة، وهو ما سيسمح بتزويد الفلاحين بالمياه، خاصة وأنهم يستعملون المياه الجوفية.

وأشار الوزير، إلى أن 50 بالمائة فقط من الفلاحين، يستعملون تقنيات اقتصاد المياه في الري، وهناك عمل وزاري مشترك لتدعيم الفلاحين المتبقين ليستخدموها.

وأورد ارزقي براقي، أن أثار التغيرات المناخية سنحس بها بشدة خلال السنوات القادمة.


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