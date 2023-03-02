أرسل بندائي لكل من بوسعها أن تحقق لي حلم الأبوة

الرقم السري :

136874

خمسيني من الوسط يطمح لتحقيق حلم الأبوة

أن أجد توأما لروحي هو أكثر ما أريده وأتمناه. فأنا رجلت كادت خيبة الامل أن تقتلني حيث أنني تزوجت ولم أوفق في أن يكون لي أبناء يبددون حيرتي وقلقي. ولأني وجدت مركز الأثير فإنني لم أفوت الفرصة حتى أحقق ما أريده وأرغب فيه. أنا رجل من الوسط الجزائري، في العقد الخامس من عمري، مطلق بدون أولاد. موظف مستقر في القطاع العمومي، لدي سكن خاص. أرسل بندائي لبنات بلدي وكل من بوسعها أن تحقق لي حلم الأبوة، زوجة لا يتجاوز سنها 38سنة. أريدها من إحدى ولايات الوسط الجزائري، شرطي أن تكون عزباء موظفة مستقرة في قطاع الصحة أو التعليم. أقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، مقبولة الشكل وقادرة على المسؤولية.

الرقم السري :

136875

قسنطيني مستعجل على الإرتباط فمن تكون له خير رفيقة

أتمنى أن أجد في القريب العاجل أذانا صاغية لما أريد تحقيقه. فأنا رجل غلب عليّ أمري وبتّ لا أريد سوى الإستقرار والسمّو بعائلتي وأبنائي.

أنا عمار من ولاية قسنطينة، أبلغ من العمر59سنة، أرمل بأبناء يحيون منكسرين بعد أن فارقتهم أمهم. الحمد لله لدي عمل محترم وسكن خاص. وأريد أن يكون لي نصيب مع إنسانة متفهمة وحنونة. شرطي أن تكون من إحدى ولايات الشرق الجزائري، سنها من 45الى60سنة، أقبلها مطلقة او أرملة بدون أولاد. كما لا يهمّني إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت. مستعجل أنا على أمري وأريد أن أجدك في الحال يا قدري.

الرقم السري :

136876

طيّب من العاصمة يريد زوجة ذات همّة

لن أكون مبالغا أن ثقتي في العاملات بمركز الأثير. فاقت كل ثقة ولعل الدليل أنني استأمنتهن على مسألة العثور لي على من تأخذ بيدي وتكون في الدنيا سندي. زوجة حليلة أكمل معها مشوار العمر في رحاب السعادة والهناء.

أنا أمين من العاصمة، أدير ورشة خاصة في النجارة، أبلغ من العمر 40 سنة، أملك مسكن خاص. أعزب لم يسبق لي الزواج، أتمنّى الاقتران على سنه الله وخاتم الأنبياء والمرسلين، إلى جانب فتاة تكون نعم الزوجة. أتوسّم فها الأخلاق والطيبة، كما أتمنّى أن تكون حسنة الشكل. أفضّلها من العاصمة أو الولايات المجاورة لها، سنها أقل من 38 سنة. لا يهمني إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت، عازبة أبني معها عش الحياة الزوجية على أسس شرعية.

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