أرسنال يتعاقد مع كلب لرفع معنويات اللاعبين!

تعاقدت إدارة نادي أرسنال الانجليزي، مع كلب من أجل رفع معنويات لاعبي الفريق، وذلك، بتزكية من المدرب ميكل أرتيتا، حسبما كشفته تقارير صحفية انجليزية.

وأفادت صحيفة “ذا تاميز” الانجليزية اليوم الجمعة. بأن الكلب من فصيلة ” لابرادور الشوكولاتة” ويطلق عليه اسم “Win” بمعنى الفوز.

كما أوضحت ذات الصحفية، بأن أرتيتا، هو ما أوصى بالتعاقد مع الكلب “Win” على اعتبار أن الأبحاث. تقول إن مداعبة الكلاب تخفف التوتر والضغط العصبي بشكل كبير جدا ويجعل اللاعبين أكثر هدوئا.

مشيرة إلى أن الكلب الذي تعاقد مع أرسنال. يعود إلى أحد عمال النادي، ولديه جدول زمني للمشي، ويحظى أيضا بأطباق من طاهي الفريق الشهية، ويفضل منها الدجاج المشوي.