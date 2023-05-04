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الرياضة

أرسنال يخصص مبلغا ضخما للتعاقد مع بن ناصر

بقلم فيصل زيان بوزيان
أرسنال يخصص مبلغا ضخما للتعاقد مع بن ناصر
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كشفت تقارير لوسائل إعلامية أوروبية، اليوم الخميس، عن وضع نادي أرسنال الإنجليزي، استراتيجية للتعاقد مع لاعب ميلان الإيطالي، الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر.

وحسب ماورد في موقع “FOOTBALL 365″، اليوم الخميس، فإن الأرسنال جاهز لتقديم عرض بقيمة 40 مليون جنيه استرليني، للتعاقد مع اللاعب إسماعيل بن ناصر.

وأوضح ذات المصدر، أن أرسنال وضع لاعب الخضر بن ناصر كأولوية للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل، وعودته لصفوفه تحسبا للموسم المقبل.

خاصة مع فشل إدارة المدفعجية في التعاقد مع لاعب برايتون مويزيس كايسيدو، على مرتين خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

للإشارة، سبق للاعب الخضر أن لعب في أكاديمية نادي أرسنال في الفترة الممتدة مابين 2015-2017، قبل أن يغادر نحو نادي إمبولي الإيطالي.

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