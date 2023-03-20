أرسنال يخطط لاستعادة بن ناصر

يسعى متصدر الدوري الانجليزي الممتاز، نادي أرسنال، لاستعادة لاعبه الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، الذي سبق له حمل ألوان الفريق ما بين 2015-2017.

وكشف موقع “كالتشيو ميركاتو ويب” الإيطالي، بأن إدارة “الغانرز” مهتمة بالتعاقد مع نجم وسط أسي ميلان. إسماعيل بن ناصر، خلال فترة التحويلات الصيفية المقبلة.

كما أشار المصدر ذاته، إلى أن إدارة “المدفعجية” ترغب في إدخال لاعبها الأمريكي، فولارين بالوغون، المعار حاليا إلى نادي ستاد ريمس الفرنسي، في الصفقة، على أمل اقناع مسؤولي “الروسونيري” للتخلي عن بن ناصر.

يذكر أن أرسنال حاول في الميركاتو الشتوي الماضي. ضم بن ناصر. وعرض على إدارة ميلان لاعبه الغاني توماس بارتي، إضافة إلى 20 مليون أورو. إلا أن ميلان. رفض حينها التفريط في خدمات الدولي الجزائري، الذي وافق في الأخير على تمديد عقده إلى صيف 2027.

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