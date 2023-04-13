أرسنال يريد إسترجاع بن ناصر

كشفت تقارير لوسائل إعلامية أوروبية، اليوم الخميس، عن عمل نادي أرسنال على إسترجاع لاعبه الأسبق الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر.

ونقل موقع “ذاصن” البريطاني، تقريراً عن موقع 365FOOTBALL، كشف فيه عن إهتمام أرسنال بإسترجاع لاعبه الأسبق بن ناصر، رغم تجديد عقده مع الميلان.

وأوضح المصدر، أن النادي اللندني سيحاول تقديم عرض مغر للروسونيري للظفر بخدمات بن ناصر، بالإضافة لإقحام اللاعب فلوريان بالغون المعار هذا الموسم مع نادي ريمس.

كما أورد ذات المصدر، أن إقحام اللاعب بالغون في الصفقة لن يكلف خزينة الغانرز كثيراً، خاصة مع إصرار المدرب أرتيتا عن اللاعب الجزائري.