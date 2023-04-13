بن ناصر ينضم لقائمة الهدافين الجزائريين في رابطة الأبطال

بصم الدولي الجزائري، لاعب آسي ميلان الإيطالي، إسماعيل بن ناصر، على أول هدف في مسيرته الكروية في منافسة رابطة أبطال أوروبا.

برسم مواجهة ذهاب الدور الربع النهائي للمنافسة، والتي عرفت فوز فريقه ضد نابولي بهدف وحيد.

وبهذا الهدف، دخل نجم الخضر بن ناصر تاريخ الكرة الجزائرية من الباب الواسع، بعد أن أصبح عاشر لاعب جزائري يسجل في رابطة أبطال أوروبا برصيد هدف وحيد.

بعد كل من رياض محرز صاحب 20 هدفا في المنافسة من 54 مواجهة، ورابح ماجر صاحب 12 هدفا من 17 مواجهة، وياسين براهيمي صاحب 8 أهداف من أصل 35 مواجهة.

وسفيان فيغولي صاحب 6 أهداف من أصل 28 مواجهة، ورشيد مخلوفي صاحب 4 أهداف من 11 مواجهة، و إسلام سليماني 3 أهداف من 13 مواجهة.

ونبيل بن طالب برصيد 3 أهداف من أصل 6 أهداف، رفيق جبور بهدفين من 15 مواجهة ورامي بن سبعيني كذلك هدفين من 5 مواجهات.